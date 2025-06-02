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«Записывайте». Скип Бэйлесс предсказал победителя финальной серии НБА

«Записывайте». Скип Бэйлесс предсказал победителя финальной серии НБА
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Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс предсказал победителя в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

«Оклахома» выбьет «Индиану» из зала в пяти матчах. Записывайте», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый матч финальной серии североамериканской организации состоится 6 июня. В рамках финала Западной конференции «Оклахома» встретилась с «Миннесотой Тимбервулвз». Клубы провели пять матчей, в четырёх из которых победу одержал коллектив из Оклахомы.

В финале Восточной конференции «Индиане» противостоял «Нью-Йорк Никс». Команды провели суммарно шесть игр, в четырёх из которых победу одержал клуб из Индианы.

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