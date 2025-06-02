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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Я люблю его, он герой в Сербии». Новак Джокович — о Николе Йокиче

«Я люблю его, он герой в Сербии». Новак Джокович — о Николе Йокиче
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил своего соотечественника баскетболиста Николу Йокича, который является трёхкратным MVP и чемпионом НБА.

«Я люблю этого парня. Он, конечно, герой в нашей стране. То, что он сделал в последние пять лет в НБА, было, мягко говоря, историческим.

Баскетбол — самый популярный вид спорта в нашей стране. Йокич феноменален. Честно говоря, то, что он делает, как он это делает, а также то, как он ведёт свою личную жизнь… Сперва люди думали, что он притворяется, что его ничего не интересует, кроме его семьи и лошадей. Но на самом деле это всё, что его интересует, правда, честно. Я очень это уважаю», — сказал Джокович в интервью TNT Sports.

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