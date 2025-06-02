Аренас ответил, кого вычеркнет из топ-5 легендарных центровых НБА ради Николы Йокича

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас рассказал, что убрал бы члена Зала славы баскетбола Билла Расселла из своего топ-5 величайших центровых ради того, чтобы на его место поставить чемпиона НБА в составе «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Кого бы я убрал в своём топ-5 лучших центровых в истории ради Йокича? Это был бы Билл Расселл. Давайте будем честны — он играл в 1960-х, не так ли? В то время в лиге было лишь шесть-семь чернокожих игроков [которые могли бы составить конкуренцию]», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.