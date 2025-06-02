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Бывший одноклубник Леброна раскрыл поразительную историю о восстановлении Джеймса

Бывший одноклубник Леброна раскрыл поразительную историю о восстановлении Джеймса
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марио Чалмерс раскрыл поразительную историю о том, как восстанавливает организм после матчей его бывший товарищ по команде «Майами Хит», а ныне лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Я часто рассказываю об этом людям. Будь мы сейчас в клубе, то увидели бы, как Брон лечится. У него всегда было что-то на коленях или спине. Вот что значит настоящая самоотдача — находиться в расположении клуба и проходить процесс восстановления. Не прикладывая пакетики со льдом, а устанавливая на теле стимуляторы, которые посылают электролиты в колени. Тоже самое с подколенным сухожилием и поясницей — у него всегда есть что-то, что помогает телу восстанавливаться. Это совершенно другой тип самоотдачи. Я должен просто из-за этого снять шляпу перед ним», — приводит слова Чалмерса портал Sporting News.

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