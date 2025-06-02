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«Большая ответственность». Джокович — о выступлении Йокича за сборную Сербии

«Большая ответственность». Джокович — о выступлении Йокича за сборную Сербии
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович затронул тему выступления соотечественника Николы Йокича за сборную Сербии по баскетболу.

«Каждый год проводится либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира, либо Олимпийские игры. Всегда возникает вопрос: «Будет ли он играть за свою национальную сборную?». Всегда ведутся споры. Люди очень переживают за лучших игроков, выступающих за нашу национальную сборную. На него ложится большая ответственность. Я его понимаю. Но он так много сделал для нашей страны и для баскетбола в целом — это потрясающе», — сказал Джокович в интервью TNT Sports.

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