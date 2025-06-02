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«Он был другим». Бывший игрок НБА — о невероятном трипл-дабле Расселла Уэстбрука

«Он был другим». Бывший игрок НБА — о невероятном трипл-дабле Расселла Уэстбрука
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Двукратный участник Матча всех звёзд НБА 33-летий Виктор Оладипо вспомнил о своём бывшем напарнике по «Оклахома-Сити Тандер» Расселле Уэстбруке, когда тот в одном из матчей регулярного чемпионата оформил трипл-дабл с 50 очками, 16 подборами и 10 передачами.

«Это было в Денвере. Помню, что первая половина была отличной, а во второй всё было совсем плохо.

Я помню его [Уэстбрука] весь тот год. Он был другим. Понимаете, о чём я? Он был совсем другим. Его поведение, его знания были на небывалом уровне, и я сидел рядом с ним весь год — наблюдал за всем вблизи», — приводит слова Оладипо The Sports Rush.

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