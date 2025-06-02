Гомельский предположил, кто победит в финальной серии НБА — 2025

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, кто станет победителем в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

«Думаю, что серия завершится со счётом 4:2 в пользу «Оклахомы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, первый матч финальной серии североамериканской организации состоится 6 июня. В рамках финала Западной конференции «Оклахома» встретилась с «Миннесотой Тимбервулвз». Клубы провели пять матчей, в четырёх из которых победу одержал коллектив из Оклахомы.

В финале Восточной конференции «Индиане» противостоял «Нью-Йорк Никс». Команды провели суммарно шесть игр, в четырёх из которых победу одержал клуб из Индианы.