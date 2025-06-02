Миленко Богичевич продолжит работу на посту главного тренера «Автодора»

48-летний сербский специалист Миленко Богичевич продолжит работу на посту главного тренера саратовского клуба «Автодор» в сезоне-2025/2026 Единой лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Баскетбольный клуб «Автодор» сформировал тренерский штаб основной команды на чемпионат-2025/2026. Миленко Богичевич продолжит возглавлять чёрно-белых в предстоящем сезоне. Главному тренеру будут помогать Стипе Кулиш и тренер по физической подготовке Вячеслав Архипов», — сказано в пресс-релизе.

Богичевич возглавил команду в 2023 году. До этого Миленко в основном работал в качестве ассистента в таких клубах, как берлинская «Альба», «Локомотив-Кубань», «Монако» и прочие.