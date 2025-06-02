Тренер «Автодора» Богичевич рассказал о задачах на следующий сезон Единой лиги

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился задачами команды на новый сезон в Единой лиге ВТБ.

«Мы ставим задачу скомплектовать команду с хорошей «химией» и бойцовским характером. Хотим, чтобы у нас вновь подобралась группа игроков, обладающих таким же менталитетом и психологией, а также готовых повторить высокий результат прошлого сезона. Состав команды немного изменится. Постараемся найти исполнителей, отвечающих вышеназванным критериям.

Как всегда, «Автодор» ставит перед собой высокие цели. Безусловно, мы приложим все силы, чтобы опять пробиться в плей-офф и соответствовать заданной планке. Очень рассчитываем на поддержку болельщиков, которые помогают нам побеждать», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Напомним, в сезоне-2024/2025 «Автодор» напрямую пробился в плей-офф Единой лиги, заняв шестое место в регулярном чемпионате. Команда из Саратова одержала 20 побед при 24 поражениях в регулярке.

В четвертьфинале плей-офф «Автодор» уступил казанскому УНИКСу со счётом 0-3.