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Кириленко отметил, что не имеет претензий к судейству в плей-офф ЕЛ

Кириленко отметил, что не имеет претензий к судейству в плей-офф ЕЛ
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что удовлетворён работой судей в матчах плей-офф Единой лиги и не имеет никаких претензий к их решениям.

«Мне нравится, что судьи в целом дают жёстко играть, дают бороться. Есть эмоции, страсти. Я смотрел большинство матчей плей-офф — у меня лично нет никаких претензий к судейству. Где-то ошибки случаются, но они абсолютно не влияющие на игру. Дают играть жёстко, причём стандарты соблюдаются в обе стороны», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее Кириленко поздравил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с победой в финале ЛЧ.

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