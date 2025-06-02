Кириленко: у «Зенита» состав на бумаге даже посильнее, чем у ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что у санкт-петербургского клуба «Зенит» сильнее состав в сравнении с московским коллективом ЦСКА.

«Считаю, что встретились две действительно лучшие команды этого сезона. У «Зенита» состав на бумаге даже посильнее. Абсолютно равная пара, за которой приятно смотреть. Каждая заруба, каждое владение, нервы — это всё есть», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Обе команды в данный момент участвуют в финальной серии Единой лиги. К настоящему моменту счёт 2-1 в пользу сине-бело-голубых. Четвёртый матч между командами состоится 3 июня.