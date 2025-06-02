Гомельский назвал клубы НБА, которые больше всего подходят Егору Дёмину

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые больше всего подходят для выступлений одному из участников драфта НБА соотечественнику Егору Дёмину.

«По манере игры клуба Дёмину больше подошли бы «Хьюстон» и «Портленд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сезон-2024/2025 Дёмин провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Бригама Янга (BYU). Команда с Егором во главе добралась до стадии Sweet 16 в плей-офф турнира.

После сезона Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который в этом году состоится в ночь с 25 по 26 июня.