Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финальную серию чемпионата Греции по баскетболу могут отменить

Финальную серию чемпионата Греции по баскетболу могут отменить
Аудио-версия:
Комментарии

Третий матч финальной серии чемпионата Греции по баскетболу между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» отложили после событий, которые произошли во время второй встречи. Об этом сообщает издание Basket News со ссылкой на правительство Греции.

В начале второй игры у владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса возник конфликт с фанатами клуба «Олимпиакос», которые скандировали в его адрес и адрес его дочери оскорбления. В ответ Димитрис использовал нецензурные жесты, за которые был удалён судьями.

Представитель правительства Греции заявил, что завтра будет проведено совещание с представителями клубов для урегулирования конфликта.

«Мы ввели автоматические штрафные санкции, ужесточили дисциплинарные взыскания, а также обязали использовать камеры и контролировать вход на стадион. С самого начала мы были убеждены в необходимости этих мер и успешно применяли их, проводя все матчи без инцидентов или налагая строгие, но справедливые штрафные санкции в тех случаях, когда ситуация выходила из-под контроля.

Это стало подтверждением того, что, когда есть решимость и последовательность, можно достичь желаемых результатов. Однако вчерашние события не могут остаться незамеченными, особенно учитывая, что они имели место в командах, которые долгое время были лидерами европейского баскетбола. Если в подобных ситуациях существует уголовная или дисциплинарная ответственность, она будет применена в полном соответствии с законом.

В связи с этим третий матч, который должен был состояться в среду, переносится. В то же утро владельцы обоих клубов будут приглашены в Министерство образования на встречу с заместителем министра спорта, чтобы они могли дать чёткие обязательства по прекращению этой ситуации. В противном случае чемпионат будет окончательно остановлен», — приводит слова представителя правительства Греции портал Basket News.

В настоящий момент счёт в серии равный — 1-1.

Материалы по теме
Владельца клуба Евролиги объявили в розыск во время матча, ему удалось скрыться — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android