Финальную серию чемпионата Греции по баскетболу могут отменить

Третий матч финальной серии чемпионата Греции по баскетболу между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» отложили после событий, которые произошли во время второй встречи. Об этом сообщает издание Basket News со ссылкой на правительство Греции.

В начале второй игры у владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса возник конфликт с фанатами клуба «Олимпиакос», которые скандировали в его адрес и адрес его дочери оскорбления. В ответ Димитрис использовал нецензурные жесты, за которые был удалён судьями.

Представитель правительства Греции заявил, что завтра будет проведено совещание с представителями клубов для урегулирования конфликта.

«Мы ввели автоматические штрафные санкции, ужесточили дисциплинарные взыскания, а также обязали использовать камеры и контролировать вход на стадион. С самого начала мы были убеждены в необходимости этих мер и успешно применяли их, проводя все матчи без инцидентов или налагая строгие, но справедливые штрафные санкции в тех случаях, когда ситуация выходила из-под контроля.

Это стало подтверждением того, что, когда есть решимость и последовательность, можно достичь желаемых результатов. Однако вчерашние события не могут остаться незамеченными, особенно учитывая, что они имели место в командах, которые долгое время были лидерами европейского баскетбола. Если в подобных ситуациях существует уголовная или дисциплинарная ответственность, она будет применена в полном соответствии с законом.

В связи с этим третий матч, который должен был состояться в среду, переносится. В то же утро владельцы обоих клубов будут приглашены в Министерство образования на встречу с заместителем министра спорта, чтобы они могли дать чёткие обязательства по прекращению этой ситуации. В противном случае чемпионат будет окончательно остановлен», — приводит слова представителя правительства Греции портал Basket News.

В настоящий момент счёт в серии равный — 1-1.