«Локомотив-Кубань» — УНИКС: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 2 июня, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре состоится четвёртый матч в серии за третье место Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и казанским УНИКСом. К настоящему моменту в серии ведёт казанская команда со счётом 2-1.
Единая лига ВТБ . За 3-е место
02 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Прямая онлайн-трансляцию встречи на «Чемпионате» начнётся в 19:30 мск. Посмотреть игру можно на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и Единой лиги, а также на телеканале «Матч ТВ».
В борьбе за кубок встретились действующий чемпион московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». На данный момент в серии лидируют сине-бело-голубые со счётом 2-1. Следующий матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 3 июня.
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