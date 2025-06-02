Инсайдер сообщил, в какую команду заинтересован перейти Адетокунбо

Клубный инсайдер «Торонто Рэпторс» Даг Смит сообщил, что фронт-офис команды и 30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милоуки Бакс» грек Яннис Адетокунбо заинтересованы в сотрудничестве.

«Я не знаю, произойдёт ли это, но у меня есть информация, что между Адетокунбо и «Рэпторс» есть взаимный интерес. Неопределённость упирается в цену за переход. «Рэпторс» в принципе находятся в уникальном положении, поскольку этот переход не будет иметь разрушающий эффект на их франшизу или состав», — приводит слова Смита портал Eurohoops.

Ранее Яннис Адетокунбо рассказал, что хотел бы изменить в игре в НБА.