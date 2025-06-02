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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Легионер «Локо» ответил, сложно ли настраиваться на борьбу за бронзу в серии с УНИКСом

Легионер «Локо» ответил, сложно ли настраиваться на борьбу за бронзу в серии с УНИКСом
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Защитник «Локомотива-Кубань» Таджер Макколл поделился мыслями насчёт игры с казанским УНИКСом в серии за третье место Единой лиги. К настоящему моменту счёт в серии 2-1 в пользу УНИКСа. Четвёртый матч между командами состоится сегодня, 2 июня, в 19:30 мск.

— Сложно ли настроить себя на игры за бронзовые медали?
— Вовсе нет. Мы занимаемся тем, что любим – а тут ты не просто играешь, а можешь завоевать вполне осязаемую награду. Так что я воспринимаю это как прекрасную возможность.

— Против кого в УНИКСе сложнее всего играть?
— Матч на матч не приходится, постоянно кто-то новый доставляет большие сложности. У них по-настоящему хорошая команда, надо с уважением относиться к каждому и выкладываться на все 100.

— Ты чувствуешь себя полностью готовым? Всё-таки пропустил вторую игру…
— Это плей-офф, все уже успели устать, получить какие-то повреждения, микротравмы. Но если претендуешь на что-то серьёзное, надо выходить и выкладываться полностью, несмотря ни на что. К тому же за нас будет болеть наш «Баскет-холл» – здесь всегда отличная энергия от трибун, я такое обожаю. Думаю, именно поэтому на домашней арене у нас лучше получается командная игра, и надеюсь, что мы снова победим, — приводит слова Макколла пресс-служба команды.

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