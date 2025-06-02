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«Финикс» расстанется с Дюрантом, несмотря на поиск нового тренера — источник

«Финикс» расстанется с Дюрантом, несмотря на поиск нового тренера — источник
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Известный инсайдер Марк Стейн рассказал, что «Финикс Санз», скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом в ближайшем будущем.

«В процессе поиска главного тренера были слышны большие намёки на то, что «Финикс», скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом после его двух с половиной сезонов в клубе. Ожидается, что «Санз», независимо от того, кто будет нанят новым тренером, изучат варианты обмена Дюрэнта в межсезонье. Напомню, в феврале «Финикс» пытался обменять Дюранта, но тот в итоге уговорил их не делать этого», — написал Марк Стейн на своём официальном сайте.

Напомним, в сезоне-2024/2025 «Финикс» не сумел пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в регулярном чемпионате.

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