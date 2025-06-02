Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Оклахомы» Уильямс: мы наблюдаем смену поколений в НБА. И это замечательно

Форвард «Оклахомы» Уильямс: мы наблюдаем смену поколений в НБА. И это замечательно
Комментарии

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс высказался по поводу предстоящей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».

«Вчера я посмотрел интервью Майлза Тёрнера, и он высказал, на мой взгляд, очень точную мысль: именно команды с хорошей внутренней атмосферой и сыгранностью начинают выходить на первый план.

Кажется, что НБА сейчас естественным образом молодеет — мы наблюдаем смену поколений. И это замечательно, что в финале на столь большой сцене встречаются две команды из небольших рынков», — приводит слова Уильямса USA Today.

Сейчас читают:
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android