Форвард «Оклахомы» Уильямс: мы наблюдаем смену поколений в НБА. И это замечательно

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс высказался по поводу предстоящей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс».

«Вчера я посмотрел интервью Майлза Тёрнера, и он высказал, на мой взгляд, очень точную мысль: именно команды с хорошей внутренней атмосферой и сыгранностью начинают выходить на первый план.

Кажется, что НБА сейчас естественным образом молодеет — мы наблюдаем смену поколений. И это замечательно, что в финале на столь большой сцене встречаются две команды из небольших рынков», — приводит слова Уильямса USA Today.