Россиянин Тимофей Рудовский продолжит карьеру в NCAA. Названа команда — источник

20-летний российский форвард Тимофей Рудовский продолжит карьеру в Национальной ассоциации студенческого спорта NCAA.

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель и инсайдер Артём Комаров. Спортсмен будет представлять команду Университета Брайанта Bryant Bulldogs, выступающую в первом дивизионе.

Отметим, что Рудовский уже выступал в США. Тимофей играл за школу Sierra Canyon вместе с нынешним игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом и был номинирован на премию McDonald's All American в 2023 году.

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