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19:30 Мск
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«Уникальный». Уилкинс ответил, на кого похож Виктор Вембаньяма в современном баскетболе

«Уникальный». Уилкинс ответил, на кого похож Виктор Вембаньяма в современном баскетболе
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Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, сравнив его с другим членом Зала славы Ральфом Сэмпсоном, чей рост составлял 224 см.

«Быть ростом 221 см, умело обращаться с мячом, попадать трёхочковые, проходить к кольцу — это действительно уникальный, раз в жизни встречающийся талант. Но знаете, на кого он похож в современной игре? На Ральфа Сэмпсона.

У Сэмпсона были все те же навыки, но ему не позволяли бросать трёхочковые — в то время тренеры попросту не разрешали большим игрокам атаковать из-за дуги. А ведь Ральф умел бросать с дальних дистанций, быстро бегать по площадке, играть спиной к кольцу, блокировать броски», — цитирует Уилкинса Esports Insider.

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