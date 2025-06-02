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Адвокат семьи Тиммы: если обнародую информацию, репутации Седоковой конец. Пока жду

Адвокат семьи Тиммы: если обнародую информацию, репутации Седоковой конец. Пока жду
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Адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова дала комментарий по поводу досудебной претензии, которую она отправила бывшей жене Яниса певице Анне Седоковой.

«Они просто отморозились и молчат, никакой реакции на претензию нет. Я даже вчера связывалась с тётей Анны, она живёт в Томске. Обратилась к ней с просьбой передать Анне, что я не обнародую пока некую информацию, ещё жду. Но если обнародую, то её репутации придёт конец. Речь идёт не о переписке с Янисом. Это другое, что мы собирали по крупицам, смогли восстановить. Откуда я узнала про то, что у них было много совместных квартир? При открытии наследственного дела мы выяснили, какое имущество было и что с ним стало. Учитывая, что родственники Анны тоже молчат, мы пришли к выводу, что она их заинтересовала финансово», — приводит слова Гавриловой Woman.

Напомним, тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство.

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