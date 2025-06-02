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Атаман назвал условие отмены финальной серии чемпионата Греции после громкого скандала

Атаман назвал условие отмены финальной серии чемпионата Греции после громкого скандала
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Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман дал комментарий по поводу резонансной ситуации, произошедшей во втором матче финальной серии чемпионата Греции между его командой и «Олимпиакосом» (83:91, 1-1). В начале игры у владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса возник конфликт с фанатами клуба «Олимпиакос», которые, как сообщалось, скандировали в его адрес и адрес его дочери оскорбления. В ответ Димитрис использовал нецензурные жесты, за что был удалён.

«Мы выиграли первый матч дома. Вторая игра началась очень напряжённо. Когда семья президента нашего клуба была оскорблена, он покинул площадку. На протяжении всего матча в адрес «Панатинаикоса» раздавались грубые оскорбления. В четвёртой четверти, когда начались оскорбительные выкрики в адрес Турции, я попросил судью вмешаться. Выкрики были расистскими. Арбитры проигнорировали это, поэтому я запротестовал и был удалён. Это именно то, чего добивается «Олимпиакос». У нас есть преимущество в этой серии, и, возможно, это просчитанный ход с их стороны. Ожидаю, что власти вмешаются и обеспечат безопасность. Если подобное повторится, серия может быть отменена», — приводит слова Атамана NTVspor.net.

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