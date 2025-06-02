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Окаро Уайт высказался о фанатах «Зенита» после третьего матча финала ЕЛ с ЦСКА в Москве

Окаро Уайт высказался о фанатах «Зенита» после третьего матча финала ЕЛ с ЦСКА в Москве
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Тяжёлый форвард «Зенита» Окаро Уайт поблагодарил болельщиков за поддержку в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 91:83 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 16, Джекири - 15, М'Бай - 15, Уэйр - 14, Ухов - 8, Астапкович - 7, Аврамович - 4, Жан-Шарль - 4, Михайловский, Ганькевич, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 19, Бэйкон - 19, Уайт - 17, Воронцевич - 15, Пойтресс - 7, Хантер - 7, Швед - 5, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Фанаты дали нам море энергии здесь, в Москве, на выездном матче. Мы были очень рады их видеть. Болельщики находились как в своём секторе, так и были рассредоточены по всей арене. Было круто видеть столько синего на трибунах», — сказал Уайт в интервью пресс-службе «Зенита».

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч пройдёт 3 июня в Москве.

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