Окаро Уайт высказался о фанатах «Зенита» после третьего матча финала ЕЛ с ЦСКА в Москве

Тяжёлый форвард «Зенита» Окаро Уайт поблагодарил болельщиков за поддержку в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 91:83 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита».

«Фанаты дали нам море энергии здесь, в Москве, на выездном матче. Мы были очень рады их видеть. Болельщики находились как в своём секторе, так и были рассредоточены по всей арене. Было круто видеть столько синего на трибунах», — сказал Уайт в интервью пресс-службе «Зенита».

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч пройдёт 3 июня в Москве.

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