Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уже не 60 млн рублей». Адвокат — о попытке отсудить у Седоковой деньги для сына Тиммы

«Уже не 60 млн рублей». Адвокат — о попытке отсудить у Седоковой деньги для сына Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, высказалась на тему спортивной страховки, которая была оформлена у Яниса. Среди получателей сын Тиммы от первого брака не указан.

«У Яниса она была оформлена в США. И получателем значились Алина [дочь Седоковой], Анна Седокова и Гектор [сын Седоковой]. Его сына в списке не было. О том, какова сумма выплат, сказать не могу, нет информации. Всё это выяснится. В любом случае на следующей неделе истекает срок нашей досудебной претензии, дальше — суд. Речь уже не про 60 млн рублей, мы будем оспаривать документы по части сделок с недвижимостью. Свои шансы оцениваем как 70 на 30 в нашу пользу», — приводит слова Гавриловой Woman.

Напомним, Янис ушёл из жизни в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. По версии правоохранительных органов, Тимма совершил суицид.

Материалы по теме
Одна деталь — и Седокову могут посадить. Семья погибшего Тиммы решила идти до конца
Одна деталь — и Седокову могут посадить. Семья погибшего Тиммы решила идти до конца

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android