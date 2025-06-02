«Уже не 60 млн рублей». Адвокат — о попытке отсудить у Седоковой деньги для сына Тиммы

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, высказалась на тему спортивной страховки, которая была оформлена у Яниса. Среди получателей сын Тиммы от первого брака не указан.

«У Яниса она была оформлена в США. И получателем значились Алина [дочь Седоковой], Анна Седокова и Гектор [сын Седоковой]. Его сына в списке не было. О том, какова сумма выплат, сказать не могу, нет информации. Всё это выяснится. В любом случае на следующей неделе истекает срок нашей досудебной претензии, дальше — суд. Речь уже не про 60 млн рублей, мы будем оспаривать документы по части сделок с недвижимостью. Свои шансы оцениваем как 70 на 30 в нашу пользу», — приводит слова Гавриловой Woman.

Напомним, Янис ушёл из жизни в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. По версии правоохранительных органов, Тимма совершил суицид.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: