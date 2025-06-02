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«Рвотное поведение». «Олимпиакос» показал видеонарезки с владельцем «Панатинаикоса»

«Рвотное поведение». «Олимпиакос» показал видеонарезки с владельцем «Панатинаикоса»
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Пресс-служба «Олимпиакоса» опубликовала видео на канале команды в YouTube, где представила фрагменты с владельцем «Панатинаикоса» Димитрисом Яннакопулосом во втором матче финальной серии чемпионата Греции.

«Рвотное поведение Димитриса Яннакопулоса во втором матче финальной серии чемпионата», — говорится в описании к видео.

Видео можно посмотреть на канале Olympiacos B.C. в YouTube. Права на видео принадлежат HEBA.

Напомним, в начале второго матча у Яннакопулоса возник конфликт с фанатами «Олимпиакоса», которые, как сообщалось, скандировали в его адрес и адрес его дочери оскорбления. В ответ Димитрис использовал нецензурные жесты, за что был удалён.

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