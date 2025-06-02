Вдова Коби Брайанта опубликовала пост после слухов о своей беременности

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, по-видимому, отреагировала на слухи о своей беременности.

На своей странице в социальных сетях Ванесса разместила «сториз», на которой популярная певица Рианна плавает в воде в защитных очках и держит в руке напиток. Пост был сопровождён следующей подписью: «Я защищаю свой покой, не беременна и веселюсь всё лето», а также несколькими смайлами. Пост был опубликован вскоре после появления слухов о беременности.

У Ванессы трое детей: Наталья, Бьянка и Капри. Дочь Джианна погибла вместе с Коби в результате крушения вертолёта.

Джини Басс вручила диплом дочке Коби Брайанта: