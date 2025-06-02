УНИКС стал бронзовым призёром Единой лиги, победив «Локомотив-Кубань» во втором овертайме

В Краснодаре завершился четвёртый матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ — 2024/2025, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Игра проходила в упорной борьбе и закончилась во втором овертайме победой казанского клуба со счётом 104:96 ОТ (19:18, 24:21, 21:20, 13:18, 13:13, 6:14). Счёт в серии стал 3-1 в пользу УНИКСа. Таким образом, подопечные Велимира Перасовича завоевали третье место в нынешнем сезоне.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 23 очка, шесть подборов и четыре передачи. В составе «Локомотива» лучшую результативность показал американский защитник Антониус Кливленд, набравший 25 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и три передачи.

Напомним, в финальной серии турнира встречаются ЦСКА и «Зенит». После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». Золото завоюет команда, которая одержит четыре победы.