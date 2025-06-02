Матч за бронзу Единой лиги «Локо» — УНИКС перешёл в овертайм за счёт «трёшки» под сирену

В Краснодаре в настоящий момент проходит четвёртый матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ — 2024/2025, в рамках которого встречаются «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Игра перешла в овертайм за счёт «трёшки» под сирену в исполнении игрока «Локомотива» Антониуса Кливленда – 77:77.

Серия будет продолжаться до трёх побед. После трёх встреч впереди УНИКС (2-1).

Напомним, в финальной серии турнира встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Золото завоюет команда, которая одержит четыре победы.

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