Матч за бронзу Единой лиги «Локомотив» — УНИКС перешёл во второй овертайм

В настоящий момент в Краснодаре проходит четвёртая игра серии за третье место Единой лиги ВТБ — 2024/2025, в рамках которой встречаются местный клуб «Локомотив-Кубань» и УНИКС из Казани. Матч перешёл во второй овертайм, который начнётся в ближайшее время. Сейчас счёт 90:90.

Напомним, серия за бронзовые медали будет продолжаться до трёх побед. После трёх встреч впереди УНИКС (2-1).

В финале соревнований встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу подопечных клуба из Санкт-Петербурга. Золото завоюет команда, которая одержит четыре победы.

Ислам Махачев играет в баскетбол: