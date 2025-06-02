Матч за бронзу Единой лиги «Локомотив» — УНИКС перешёл во второй овертайм
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В настоящий момент в Краснодаре проходит четвёртая игра серии за третье место Единой лиги ВТБ — 2024/2025, в рамках которой встречаются местный клуб «Локомотив-Кубань» и УНИКС из Казани. Матч перешёл во второй овертайм, который начнётся в ближайшее время. Сейчас счёт 90:90.
Единая лига ВТБ . За 3-е место
02 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 104
ОТ
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Уэйли - 17, Миллер - 15, Темиров - 13, Макколл - 12, Елатонцев - 10, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк, Узинский, Дженкинс, Емченко
УНИКС: Найт - 23, Кин - 23, Акун-Пёрселл - 16, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Торопов - 3, Лопатин - 3, Комолов, Илюк, Платунов
Напомним, серия за бронзовые медали будет продолжаться до трёх побед. После трёх встреч впереди УНИКС (2-1).
В финале соревнований встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу подопечных клуба из Санкт-Петербурга. Золото завоюет команда, которая одержит четыре победы.
Ислам Махачев играет в баскетбол:
Комментарии
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