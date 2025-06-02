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Результаты матчей плей-офф Единой лиги 2 июня

Результаты матчей плей-офф Единой лиги 2 июня
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Сегодня, 2 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках четвёртого матча серии за третье место в Краснодаре встречались местный «Локомотив-Кубань» и УНИКС из Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 2 июня:

«Локомотив-Кубань» – УНИКС – 96:104 ОТ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
02 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 104
ОТ
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Уэйли - 17, Миллер - 15, Темиров - 13, Макколл - 12, Елатонцев - 10, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк, Узинский, Дженкинс, Емченко
УНИКС: Найт - 23, Кин - 23, Акун-Пёрселл - 16, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Торопов - 3, Лопатин - 3, Комолов, Илюк, Платунов

Победа в четвёртой встрече стала для подопечных Велимира Перасовича третьей в серии. Таким образом, казанский клуб завоевал бронзовые медали по итогам нынешнего сезона Единой лиги.

В финальной серии, напомним, встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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