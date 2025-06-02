Результаты матчей плей-офф Единой лиги 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках четвёртого матча серии за третье место в Краснодаре встречались местный «Локомотив-Кубань» и УНИКС из Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 2 июня:

«Локомотив-Кубань» – УНИКС – 96:104 ОТ.

Победа в четвёртой встрече стала для подопечных Велимира Перасовича третьей в серии. Таким образом, казанский клуб завоевал бронзовые медали по итогам нынешнего сезона Единой лиги.

В финальной серии, напомним, встречаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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