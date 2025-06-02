Инсайдер назвал условие, при котором Кевин Дюрант может оказаться в «Нью-Йорк Никс»

Форвард Кевин Дюрант может перейти в «Нью-Йорк Никс» в рамках сделки с участием трёх команд. Как информирует инсайдер и обозреватель Yahoo Sports Том Хаберстрох, в обмене, помимо «Никс» и нынешней команды Дюранта «Финикс Санз», может также поучаствовать «Вашингтон Уизардс».

В результате обмена центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс отправился бы в «Финикс», а «Уизардс» получили бы защитников «Нью-Йорка» Майлза Макбрайда и Джоша Харта, а также сохранили бы право выбора в первом раунде драфта НБА 2026 года. «Нью-Йорк», помимо Дюранта, получил бы также тяжёлого форварда «Вашингтона» Ричауна Холмса.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: