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Велимир Перасович высказался о победе УНИКСа в серии за бронзу Единой лиги

Велимир Перасович высказался о победе УНИКСа в серии за бронзу Единой лиги
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о победе команды в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре. Чтобы выявить победителя, командам пришлось сыграть два овертайма. Матч в итоге закончился со счётом 104:96 ОТ (19:18, 24:21, 21:20, 13:18, 13:13, 6:14). За счёт этого успеха УНИКС стал бронзовым призёром нынешнего сезона Единой лиги.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
02 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 104
ОТ
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Уэйли - 17, Миллер - 15, Темиров - 13, Макколл - 12, Елатонцев - 10, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк, Узинский, Дженкинс, Емченко
УНИКС: Найт - 23, Кин - 23, Акун-Пёрселл - 16, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Торопов - 3, Лопатин - 3, Комолов, Илюк, Платунов

«Сегодня УНИКС стартовал с большого количества потерь. Если бы мы надёжнее контролировали мяч в первых двух четвертях, то смогли бы добиться лучшего результата. В начале третьей десятиминутки соперник набрал 13 очков подряд, но в этот момент, как и в предыдущих играх, мы показали очень хорошую реакцию. Нам практически удалось одержать победу в основное время. Однако благодаря невероятным броскам Кливленда «Локомотив» перевёл игру в овертайм.

Думаю, им дважды немного повезло — и с этим попаданием, и с тем, что мы пропустили два штрафных броска. Когда игра перешла в дополнительное время, вероятно, многие подумали, что у «Локо» есть психологическое преимущество, но мы доказали обратное и нашли способ выиграть матч.

Этот момент был важен. Нельзя было позволить себе думать, что игра окончена. Мы видели, как хозяева праздновали попадание в овертайме. Конечно, очень трудно, когда команда морально проигрывает в такой ситуации, однако мы взбодрили ребят и нашли правильный подход», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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