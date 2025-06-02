Велимир Перасович высказался о победе УНИКСа в серии за бронзу Единой лиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о победе команды в четвёртом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре. Чтобы выявить победителя, командам пришлось сыграть два овертайма. Матч в итоге закончился со счётом 104:96 ОТ (19:18, 24:21, 21:20, 13:18, 13:13, 6:14). За счёт этого успеха УНИКС стал бронзовым призёром нынешнего сезона Единой лиги.

«Сегодня УНИКС стартовал с большого количества потерь. Если бы мы надёжнее контролировали мяч в первых двух четвертях, то смогли бы добиться лучшего результата. В начале третьей десятиминутки соперник набрал 13 очков подряд, но в этот момент, как и в предыдущих играх, мы показали очень хорошую реакцию. Нам практически удалось одержать победу в основное время. Однако благодаря невероятным броскам Кливленда «Локомотив» перевёл игру в овертайм.

Думаю, им дважды немного повезло — и с этим попаданием, и с тем, что мы пропустили два штрафных броска. Когда игра перешла в дополнительное время, вероятно, многие подумали, что у «Локо» есть психологическое преимущество, но мы доказали обратное и нашли способ выиграть матч.

Этот момент был важен. Нельзя было позволить себе думать, что игра окончена. Мы видели, как хозяева праздновали попадание в овертайме. Конечно, очень трудно, когда команда морально проигрывает в такой ситуации, однако мы взбодрили ребят и нашли правильный подход», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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