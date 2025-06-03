«Сумасшедшая развязка». Илона Корстин подвела итоги серии за бронзу Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги серии за третье место соревнования. Напомним, за бронзовые награды боролись УНИКС и «Локомотив-Кубань». Казанцы победили в четырёх мачтах. Четвёртая игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу УНИКСа во втором овертайме со счётом 104:96 ОТ (19:18, 24:21, 21:20, 13:18, 13:13, 6:14).

«Сумасшедшая развязка серии за бронзовые медали! В четвёртом матче в Краснодаре мы увидели два овертайма, невероятные попадания с дальней дистанции от Антониуса Кливленда и Маркуса Кина. В итоге победу в серии празднует УНИКС – у казанцев осталось больше сил на эту невероятную концовку.

Для УНИКСа это пятые бронзовые медали в истории. Перед стартом плей-офф руководство клуба сделало грамотное усиление – именно новичок Кин стал сегодня икс-фактором в овертаймах, когда лидер УНИКСа Маркос Найт не мог помочь команде из-за пяти персональных замечаний. Эту победу казанцы буквально вырвали на зубах, причём в разные моменты ответственность брал на себя то один, то другой игрок – казанцы победили за счёт сплочённости и командной игры. Поздравляю руководство клуба и всех болельщиков из Казани с этой сложной, но заслуженной победой в серии за бронзу», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги.

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