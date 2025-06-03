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«Сумасшедшая развязка». Илона Корстин подвела итоги серии за бронзу Единой лиги

«Сумасшедшая развязка». Илона Корстин подвела итоги серии за бронзу Единой лиги
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги серии за третье место соревнования. Напомним, за бронзовые награды боролись УНИКС и «Локомотив-Кубань». Казанцы победили в четырёх мачтах. Четвёртая игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу УНИКСа во втором овертайме со счётом 104:96 ОТ (19:18, 24:21, 21:20, 13:18, 13:13, 6:14).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
02 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 104
ОТ
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Уэйли - 17, Миллер - 15, Темиров - 13, Макколл - 12, Елатонцев - 10, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк, Узинский, Дженкинс, Емченко
УНИКС: Найт - 23, Кин - 23, Акун-Пёрселл - 16, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Торопов - 3, Лопатин - 3, Комолов, Илюк, Платунов

«Сумасшедшая развязка серии за бронзовые медали! В четвёртом матче в Краснодаре мы увидели два овертайма, невероятные попадания с дальней дистанции от Антониуса Кливленда и Маркуса Кина. В итоге победу в серии празднует УНИКС – у казанцев осталось больше сил на эту невероятную концовку.

Для УНИКСа это пятые бронзовые медали в истории. Перед стартом плей-офф руководство клуба сделало грамотное усиление – именно новичок Кин стал сегодня икс-фактором в овертаймах, когда лидер УНИКСа Маркос Найт не мог помочь команде из-за пяти персональных замечаний. Эту победу казанцы буквально вырвали на зубах, причём в разные моменты ответственность брал на себя то один, то другой игрок – казанцы победили за счёт сплочённости и командной игры. Поздравляю руководство клуба и всех болельщиков из Казани с этой сложной, но заслуженной победой в серии за бронзу», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги.

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