Владимир Гомельский назвал лучших в НБА по игре на заслонах и подборах

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил пользователям своего сайта на ряд вопрос про НБА. У специалиста поинтересовались, кто в североамериканской лиге среди центровых и мощных форвардов лучше всех ставит заслоны. По мнению Гомельского, таковым является серб Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс».

Кроме того, Владимир также ответил на вопрос относительно лучшего разыгрывающего/атакующего защитника по игре на подборах в настоящий момент. Как считает эксперт, им является Джош Харт, представляющий «Нью-Йорк Никс».

Ранее Гомельский назвал клубы НБА, которые больше всего подходят россиянину Егору Дёмину.

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Джокович обратился к Йокичу: