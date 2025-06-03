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Фото: чипс, чья форма напоминает силуэт Майкла Джордана, продан на аукционе за $ 8113

Фото: чипс, чья форма напоминает силуэт Майкла Джордана, продан на аукционе за $ 8113
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Кукурузный чипс Hot Cheeto, чья форма напоминает знаменитый логотип легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в прыжке с мячом (Jumpman), был продан на аукционе за $ 8113. Об этом информирует Clutch Points.

Фото: Скриншот

Сообщается, что чипсы странной формы начали коллекционировать четверо братьев из Анахайма (Калифорния, США). Один из чипсов, который им удалось найти, был похож на культовый логотип Джордана.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

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