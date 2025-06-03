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Ведищев высказался после поражения «Локо» в серии за бронзу Единой лиги с УНИКСом

Ведищев высказался после поражения «Локо» в серии за бронзу Единой лиги с УНИКСом
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение команды в матче за третье место Единой лиги ВТБ. Железнодорожники встречались с казанским УНИКСом и и проиграли в серии со счётом 1-3. Четвёртый матч проходил в Краснодаре и завершился во втором овертайме в пользу казанцев со счётом 104:96 ОТ (19:18, 24:21, 21:20, 13:18, 13:13, 6:14).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
02 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 104
ОТ
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Уэйли - 17, Миллер - 15, Темиров - 13, Макколл - 12, Елатонцев - 10, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Мартюк, Узинский, Дженкинс, Емченко
УНИКС: Найт - 23, Кин - 23, Акун-Пёрселл - 16, Бако - 12, Рейнольдс - 9, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Торопов - 3, Лопатин - 3, Комолов, Илюк, Платунов

«Поздравляю УНИКС с бронзовыми медалями. Снова у нас получилась очень интересная игра. Мы боролись, старались, но в какой-то момент начали спешить и перестали играть умно, особенно в защите. Опять нашей главной проблемой стал подбор. К сожалению, некоторые игроки оказались не готовы к этой серии в плане мастерства и психологии. В итоге нам не хватило длинной, опытной и качественной скамейки.

После семи встреч с «Зенитом» сразу же включились в новую серию. Держались на морально-волевых качествах, сил хватило на четыре матча. Очень сложно настраиваться на длинную серию после того, как проиграл в полуфинале.

Считаю, что этот сезон в любом случае пошёл на пользу нашему клубу. Я стал гораздо лучше понимать многие вещи. Сейчас надо будет всё тщательно взвесить и обдумать, но могу сказать, что дальше мы будем двигаться с теми, у кого есть характер и желание побеждать в каждой встрече, а не просто участвовать в соревнованиях», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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