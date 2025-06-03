«Это теперь ваш дом». Рэпер рассказал о невероятной щедрости Шакила О'Нила

Североамериканский рэпер Питер Ганц рассказал, как однажды легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил решил подарить дом для его матери. Случай произошёл, когда О'Нил выступал за «Орландо Мэджик» с 1992 по 1996 год.

«Когда я впервые встретился с Шаком, он приехал ко мне в Бронкс, к маме. Он спросил: «Ты где?». Я говорю: «На своём районе». Он отвечает: «Сейчас подъеду». Я не поверил, думал, шутит. Но он реально приехал на 174-ю улицу, весь район с ума сошёл. Спрашивает: «Где ты живёшь?». Я показываю: «Вот там». Он: «Мама дома?». Я: «Да». Поднимаемся к нам. Мама в шоке, все растерялись, дома бардак, стыдно.

Шак заходит, мама не верит своим глазам: «Питер?». Потом он уходит и говорит: «Завтра прилетай в Орландо, я тебе билет куплю». Я прилетел, приехал к нему домой. Мы гуляли, смотрели на шикарные дома. Останавливаемся у одного, он спрашивает: «Как тебе этот дом?». Я говорю: «Да это же невероятно». А он: «Я купил его для твоей мамы». Я не понял сначала: «В смысле?». Он говорит: «Она не может жить там, где ты мне показал. Ты тоже не можешь. Это теперь ваш дом».

Мама не хотела переезжать, упиралась: «Я с района не уеду, у меня тут врачи, друзья, я уже старая, здесь и умру». Но Шак всё равно купил для неё этот дом», — рассказал Ганц во время подкаста BagFuel.