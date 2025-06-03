Тренер «Индианы» Рик Карлайл ответил, чего ждать от финала НБА против «Оклахомы»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался в преддверии финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Оклахома-Сити Тандер».

«Это уже шестой раз, когда я участвую в финале НБА: трижды как игрок, один раз ассистентом тренера и теперь второй раз в роли главного тренера. Сейчас не время открывать шампанское — на этом этапе сезона остаются две команды и одна цель. Всё становится вопросом «всё или ничего». Мы прекрасно понимаем силу нашего соперника: «Оклахома-Сити» была по-настоящему доминирующей командой весь сезон — именно с большой буквы «Д». В защите они исторически сильны, а в нападении у них достаточно игроков, способных набирать очки. Это противостояние двух коллективов с похожей структурой, но немного разными стилями игры… Думаю, нас ждёт великолепная серия.

С точки зрения тренера, за обеими командами интересно наблюдать, интересно смотреть на их соперничество. Мы с нетерпением ждём этой борьбы, тем более что у них есть MVP — а это всегда весомый фактор», — цитирует Карлайла Sports Illustrated.