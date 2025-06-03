В «Миннесоте» заявили, что Эдвардс станет одним из величайших баскетболистов в истории

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» Тим Коннелли на специальной пресс-конференции, посвящённой завершению сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился мнением об атакующем защитнике и лидере команды Энтони Эдвардсе.

«Его потенциал безграничен.

Мы уверены, что он станет одним из величайших игроков в истории, и уже сейчас движется в этом направлении. Этим летом ему предстоит ещё более серьёзное испытание, ведь мы поднимаем планку не только для него лично, но и для всей команды в целом», — приводит слова Коннелли Hoopshype.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: