Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Миннесоте» заявили, что Эдвардс станет одним из величайших баскетболистов в истории

В «Миннесоте» заявили, что Эдвардс станет одним из величайших баскетболистов в истории
Комментарии

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» Тим Коннелли на специальной пресс-конференции, посвящённой завершению сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился мнением об атакующем защитнике и лидере команды Энтони Эдвардсе.

«Его потенциал безграничен.

Мы уверены, что он станет одним из величайших игроков в истории, и уже сейчас движется в этом направлении. Этим летом ему предстоит ещё более серьёзное испытание, ведь мы поднимаем планку не только для него лично, но и для всей команды в целом», — приводит слова Коннелли Hoopshype.

Сейчас читают:
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ
Они подняли НБА на новый уровень. Соперничество Мэджика и Бёрда не знало границ

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android