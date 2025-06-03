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ESPN предложил обмен, по итогам которого в «Далласе» образуется звёздное трио

ESPN предложил обмен, по итогам которого в «Далласе» образуется звёздное трио
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Популярное североамериканское издание ESPN предложил вариант обмена, по которому звёздный атакующий защитник и один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер может перейти в «Даллас Маверикс».

Для реализации этой сделки «Далласу» необходимо будет отдать свой первый пик драфта 2025 года, защитника Клэя Томпсона, форварда Пи Джея Вашингтона, а также Наджи Маршалла и Калеба Мартина.

В свою очередь, «Финикс» должен будет включить в сделку два своих пика первого раунда, а также согласовать обмен пиками первого раунда 2029 года. Отметим, что первым номером драфта-2025, как предполагается, станет Купер Флэгг.

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