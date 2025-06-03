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Пол Пирс: победа в НБА гарантирует Гилджес-Александеру памятник уже в 26 лет

Пол Пирс: победа в НБА гарантирует Гилджес-Александеру памятник уже в 26 лет
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс оценил перспективы разыгрывающего и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в случае, если его команда обыграет в финальной серии «Индиану Пэйсерс» в плей-офф НБА — 2025.

«Победа в чемпионате не только сделает Шея Гилджес-Александера величайшим игроком в истории «Оклахома-Сити Тандер», но и гарантирует ему памятник уже в 26 лет. В этих плей-офф он был неудержим, его выступление — поистине невероятно», — заявил Пирс в эфире программы Speak.

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