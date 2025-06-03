Шэмс Чарания намекнул на решительные действия «Нью-Йорка» во время межсезонья НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о дальнейших действиях «Нью-Йорк Никс» после вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года в результате проигрыша «Индиане Пэйсерс» со счётом 2-4.

«На этой неделе у «Никс» пройдут внутренние совещания, на которых они тщательно проанализируют всё — от тренерского штаба до состава игроков.

Я ожидаю, что «Никс» будут действовать решительно и настойчиво. У Тибодо есть поддержка не только Джейлена Брансона, но и руководства клуба», — рассказал Чарания в эфире программы SportsCenter.

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