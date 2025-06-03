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«Я бы тоже отдал ему награду». Перкинс объяснил, почему Сиакам — MVP финала Востока в НБА

«Я бы тоже отдал ему награду». Перкинс объяснил, почему Сиакам — MVP финала Востока в НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу тяжёлого форварда и одного из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаля Сиакама, который стал MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА — 2025.

«Сиакам показывал стабильную игру на протяжении всего финала Восточной конференции. У Халибёртона был спад… Сиакам был лидером. Он заслужил это. Думаю, выбор был непростым, но я бы тоже отдал награду Паскалю Сиакаму», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.

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