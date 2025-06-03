Названы страны, которые НБА рассматривает для европейской лиги

Заместитель комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Тейтум поделился своим мнением относительно создания европейской лиги НБА и уже проведённых переговоров.

«Встреча в Женеве с представителями ФИБА и Евролиги прошла очень плодотворно и стала важным этапом в нашем сотрудничестве. Переговоры будут продолжены. В нашей лиге найдётся место для клубов из Восточной Европы — мы особенно заинтересованы в командах из Сербии, Израиля, Турции и Греции. Два участника соревнования определятся по итогам квалификации, проходящей через Лигу чемпионов ФИБА, а остальные свободные позиции будут разыграны в специальном турнире.

В дальнейшем два сильнейших коллектива смогут получить приглашение для участия в Кубке НБА», — приводит слова Тейтума обозреватель Eurohoops Арис Баркас на своей страничке в социальной сети X.