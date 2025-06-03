«Не хочу никого принижать». Уилкинс объяснил, почему Джордан — величайший в истории НБА

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился своим мнением о дискуссии, касающейся самого выдающегося баскетболиста в истории.

«Я не разделяю мнение о существовании «лучшего игрока в истории». Как можно утверждать это, если не было возможности сыграть против величайших представителей других эпох? Я, к примеру, не встречался на площадке с такими легендами, как Уилт Чемберлен или Билл Расселл. Однако достижения Майкла Джордана действительно уникальны: он шесть раз выходил в финал и шесть раз становился чемпионом с одной командой, причём трижды возвращался на вершину после перерыва, связанного с уходом в другой вид спорта.

Подобного не удавалось никому. Если всё же выбирать лучшего, для меня это Джордан — не хочу никого принижать, но он достиг невероятно многого за сравнительно короткий срок», — цитирует Уилкинса Esports Insider.