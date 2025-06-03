Эксперт выделил сильные стороны Гилджес-Александера и Халибёртона перед финалом НБА — 2025

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN US Кевин Пелтон в своём недавнем материале, посвящённом финалу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», высказался о разыгрывающих Шее Гилджес-Александере и Тайризе Халибёртоне.

«Гилджес-Александер и Халибёртон добиваются успеха в атаке совершенно разными способами. MVP ни разу за карьеру не набирал больше, чем нынешние 6,4 передачи в среднем за матч, однако в этом сезоне он стал лучшим снайпером НБА, набирая по 32,7 очка за игру — это шестой результат в истории среди разыгрывающих.

В то же время Халибёртон — настоящий дирижёр на площадке: в сезоне-2023/2024 он возглавил лигу по количеству передач (10,9 за матч), а в этом году занял третье место с показателем 9,2. При этом Халибёртон опасен и как бомбардир: в финале конференции дважды набирал более 30 очков, но способен контролировать игру, даже если не достигает отметки в 20 набранных баллов», — сказано в статье.