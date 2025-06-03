В отеле «Нью-Йорка» сработала пожарная сигнализация перед шестым матчем. Подозреваемых нет

Североамериканский журналист и эксперт Зак Лоу сообщил, что накануне шестого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» в отеле, где проживали игроки нью-йоркской команды, ночью сработала сигнализация.

«Похоже, накануне шестого матча в Индиане в гостинице, где остановились игроки «Никс», сработала пожарная сигнализация… Я уточнил у нескольких агентов, которые связались со своими подопечными, и они подтвердили этот факт… По их словам, это случилось примерно в 0:45–1:00 ночи — вероятно, многие игроки в это время ещё не спали», — рассказал Лоу в рамках собственного подкаста.

В результате этого матча «Никс» уступили со счётом 108:125 (2-4) и завершили своё участие в плей-офф. При этом отмечается, что подозреваемые по данному инциденту выявлены не были.