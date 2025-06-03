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В отеле «Нью-Йорка» сработала пожарная сигнализация перед шестым матчем. Подозреваемых нет

В отеле «Нью-Йорка» сработала пожарная сигнализация перед шестым матчем. Подозреваемых нет
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Североамериканский журналист и эксперт Зак Лоу сообщил, что накануне шестого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» в отеле, где проживали игроки нью-йоркской команды, ночью сработала сигнализация.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«Похоже, накануне шестого матча в Индиане в гостинице, где остановились игроки «Никс», сработала пожарная сигнализация… Я уточнил у нескольких агентов, которые связались со своими подопечными, и они подтвердили этот факт… По их словам, это случилось примерно в 0:45–1:00 ночи — вероятно, многие игроки в это время ещё не спали», — рассказал Лоу в рамках собственного подкаста.

В результате этого матча «Никс» уступили со счётом 108:125 (2-4) и завершили своё участие в плей-офф. При этом отмечается, что подозреваемые по данному инциденту выявлены не были.

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