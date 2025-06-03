Стефен Карри намекнул на желание стать владельцем клуба НБА по примеру Майкла Джордана

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что хотел бы пойти по стопам легендарного Майкла Джордана, владевшего клубом «Шарлотт Хорнетс» с 2010 по 2023 год.

«Возможно, он [Майкл Джордан] — единственный в нашем поколении, кому удалось занять подобную позицию. Саму идею — стать частью группы владельцев и получить реальное влияние на управление клубом, чтобы добиваться настоящих побед, как это было у нас в «Уорриорз», — я нахожу очень привлекательной. Это действительно интересно.

Конечно, пока ты действующий игрок, принимать участие в подобных процессах невозможно — этим можно заняться только после завершения карьеры. Так что в будущем вы обязательно увидите меня в роли руководителя», — цитирует Карри CNBC Sport.