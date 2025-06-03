Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри намекнул на желание стать владельцем клуба НБА по примеру Майкла Джордана

Стефен Карри намекнул на желание стать владельцем клуба НБА по примеру Майкла Джордана
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что хотел бы пойти по стопам легендарного Майкла Джордана, владевшего клубом «Шарлотт Хорнетс» с 2010 по 2023 год.

«Возможно, он [Майкл Джордан] — единственный в нашем поколении, кому удалось занять подобную позицию. Саму идею — стать частью группы владельцев и получить реальное влияние на управление клубом, чтобы добиваться настоящих побед, как это было у нас в «Уорриорз», — я нахожу очень привлекательной. Это действительно интересно.

Конечно, пока ты действующий игрок, принимать участие в подобных процессах невозможно — этим можно заняться только после завершения карьеры. Так что в будущем вы обязательно увидите меня в роли руководителя», — цитирует Карри CNBC Sport.

Сейчас читают:
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android