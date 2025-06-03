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Обнародованы возможные условия контрактов Луки Дончича с «Лейкерс»

Обнародованы возможные условия контрактов Луки Дончича с «Лейкерс»
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Стали известны возможные условия контрактов словенца Луки Дончича, которые он может подписать с «Лос-Анджелес Лейкерс».

2 августа Дончич получит право подписать с «Лейкерс» четырёхлетний контракт на сумму в $ 228,6 млн, который начнёт действовать с сезона-2026/2027.

При этом Дончич может не продлевать контракт с «Лейкерс», став свободным агентом. В этом случае «озёрники» могут предложить Луке пятилетний контракт на $ 295,9 млн.

Также Дончич может подписать трёхлетний контракт на сумму в $ 163,3 млн с возможностью отказаться от опции игрока на сезон-2028/2029 ($ 59,2 млн) с правом переподписать новое соглашение на пять лет. За него он получит $ 417,8 млн.

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