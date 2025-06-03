О'Нил: если кто-то говорит, что Джордан завидует или кого-то критикует, — тот просто идиот

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил отреагировал на информацию о том, что легендарный Майкл Джордан присоединится к NBC в роли эксклюзивного аналитика со следующего сезона НБА.

«Прежде всего, если кто-то говорит, что Майкл Джордан завидует или кого-то критикует, — тот просто идиот. Этот человек — единственный в мире, кто заслужил классификацию G19 , даже выше, чем у президента США.

Я бы с радостью играл в его время. Если бы Джордан сказал: «Шак старается пройти в центр, может, ему стоит добавить изящества в свою игру», знаете, что бы я сделал? Я бы пошёл домой и начал отрабатывать свою технику, чтобы стать ещё лучше», — сказал О'Нил в интервью с блогером Эшли Невел.